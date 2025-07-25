Жители России оказывают сильную поддержку своей армии в специальной военной операции и одобряют внешнеполитический курс государства. Об этом на YouTube заявил обозреватель Патрик Уолш.
Автор канала рассказал о путешествии в Санкт-Петербург своего друга, который никогда не симпатизировал России, но поразился тому, насколько РФ патриотичная страна.
«Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа», — сказал Уолш, добавив, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но успеха не добился.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опорой для принимающих участие в специальной военной операции бойцов стали сплоченность россиян, их патриотизм и ответственность за судьбы Родины.
Кроме того, глава государства подчеркивал, что объединяющая всех идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм.