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Экс-форвард «Крыльев» Писарский подал апелляцию на решение о дисквалификации

Представители 29-летнего нападающего отправили жалобу в РФС в пятницу.

Представители 29-летнего нападающего отправили жалобу в РФС в пятницу.

Напомним, Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года (из них 3 — условно) после скандала со ставкой на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» с участием форварда (был в аренде у южан).

После этого форвард пытался договориться о тренировках на базе «Крыльев», но ему отказали. Позже «зелено-бело-синие» расторгли с ним соглашение в одностороннем порядке.

Также недавно Писарский заявил, что планирует возобновить профессиональную карьеру. Также стало известно, что Владимир поддерживает форму с командой «СКА-Ростов» из Медиалиги.

А 25 июля представители футболиста подали апелляцию на решение об отстранении. Они не выявили в его действиях вины в нарушении статьи 18 Регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

Ранее полузащитник «Пари НН» рассказал о настрое на матч с «Крыльями» в Самаре.

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