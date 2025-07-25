Экс-форвард «Крыльев» Писарский подал апелляцию на решение о дисквалификации

Представители 29-летнего нападающего отправили жалобу в РФС в пятницу.
Напомним, Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года (из них 3 — условно) после скандала со ставкой на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» с участием форварда (был в аренде у южан).
После этого форвард пытался договориться о тренировках на базе «Крыльев», но ему отказали. Позже «зелено-бело-синие» расторгли с ним соглашение в одностороннем порядке.
Также недавно Писарский заявил, что планирует возобновить профессиональную карьеру. Также стало известно, что Владимир поддерживает форму с командой «СКА-Ростов» из Медиалиги.
А 25 июля представители футболиста подали апелляцию на решение об отстранении. Они не выявили в его действиях вины в нарушении статьи 18 Регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).
Ранее полузащитник «Пари НН» рассказал о настрое на матч с «Крыльями» в Самаре.
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