Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии, число погибших выросло до 16

Ожесточённые бои между двумя странами за более чем десять лет продолжаются уже второй день, несмотря на призывы из региона и за его пределами к немедленному прекращению огня в ходе эскалации пограничного конфликта, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.