Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии, число погибших выросло до 16

В пятницу Таиланд и Камбоджа обменялись массированными артиллерийскими ударами. Об этом пишет издание Reuters.
Ожесточённые бои между двумя странами за более чем десять лет продолжаются уже второй день, несмотря на призывы из региона и за его пределами к немедленному прекращению огня в ходе эскалации пограничного конфликта, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.
Армия Таиланда проинформировала о конфликтах, которые произошли на рассвете в провинциях Убонратчатхани и Сурин. По данным армии, Камбоджа использовала артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 российского производства.
Власти сообщили, что около 100 тысяч человек были перемещены из районов конфликта в Таиланде. Россиянам посоветовали отказаться от поездок в приграничные районы Таиланда. При этом в МИД РФ напомнили, что большинство курортов находятся вдалеке от боевых действий, поэтому туристам ничего не угрожает.