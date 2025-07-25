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Таиланд и Камбоджа обменялись ударами артиллерии, число погибших выросло до 16

Продолжается обострение на границе Таиланда и Камбоджи.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу Таиланд и Камбоджа обменялись массированными артиллерийскими ударами. Об этом пишет издание Reuters.

Ожесточённые бои между двумя странами за более чем десять лет продолжаются уже второй день, несмотря на призывы из региона и за его пределами к немедленному прекращению огня в ходе эскалации пограничного конфликта, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек.

Армия Таиланда проинформировала о конфликтах, которые произошли на рассвете в провинциях Убонратчатхани и Сурин. По данным армии, Камбоджа использовала артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 российского производства.

Власти сообщили, что около 100 тысяч человек были перемещены из районов конфликта в Таиланде. Россиянам посоветовали отказаться от поездок в приграничные районы Таиланда. При этом в МИД РФ напомнили, что большинство курортов находятся вдалеке от боевых действий, поэтому туристам ничего не угрожает.