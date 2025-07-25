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Главные новости 25 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 25 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 июля 2025.

Бастрыкин назвал число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

Источник: РИА "Новости"

В результате вторжения украинской армии в Курскую область погиб 331 мирный житель, 553 гражданина получили ранения, среди них 25 детей. Данные раскрыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Боевые действия на территории региона продолжались 8 месяцев и 20 дней.

В Пентагоне заявили о кризисном положении ВМС США

Источник: U.S. Navy

Адмирал ВМС США Дэрил Коудл привлек внимание к кризисному положению военно-морских сил (ВМС) страны. Он заявил, что военные корабли ремонтируются с задержками, а судостроение находится в упадке, между тем Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь.

Организаторы теракта в «Крокусе» работали на интересы Украины

Источник: РИА "Новости"

Следствие установило личности руководителей террористов, которые совершили теракт в концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта 2024 года. Материалы дела подтверждают, что они «действовали в интересах высшего политического руководства Украины», желая дестабилизировать ситуацию в России.

В Камбодже сообщают о продолжении боев на границе с Таиландом

Источник: Reuters

Пресс-секретарь Минобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявил, что на границе с Таиландом продолжается перестрелка с использованием тяжелой артиллерии. Он добавил, что 24 июля тайские ВС использовали для ударов по территории королевства тяжелое вооружение и истребители F-16.

Патрушев подтвердил, что Россия не стремится к противостоянию с НАТО

Источник: РИА "Новости"

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия не нацелена на конфронтацию с НАТО, но намерена отстаивать свои интересы и защищать безопасность всеми доступными средствами. Так он прокомментировал сценарий возможного конфликта НАТО и РФ, представленный агентством Bloomberg.

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