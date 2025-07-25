Главные новости 25 июля 2025 года

Пресс-секретарь Минобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявил, что на границе с Таиландом продолжается перестрелка с использованием тяжелой артиллерии. Он добавил, что 24 июля тайские ВС использовали для ударов по территории королевства тяжелое вооружение и истребители F-16.