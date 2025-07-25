Главные новости 25 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 июля 2025.
Бастрыкин назвал число жертв вторжения ВСУ в Курскую область
В результате вторжения украинской армии в Курскую область погиб 331 мирный житель, 553 гражданина получили ранения, среди них 25 детей. Данные раскрыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Боевые действия на территории региона продолжались 8 месяцев и 20 дней.
В Пентагоне заявили о кризисном положении ВМС США
Адмирал ВМС США Дэрил Коудл привлек внимание к кризисному положению военно-морских сил (ВМС) страны. Он заявил, что военные корабли ремонтируются с задержками, а судостроение находится в упадке, между тем Китай продолжает наращивать военно-морскую мощь.
Организаторы теракта в «Крокусе» работали на интересы Украины
Следствие установило личности руководителей террористов, которые совершили теракт в концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта 2024 года. Материалы дела подтверждают, что они «действовали в интересах высшего политического руководства Украины», желая дестабилизировать ситуацию в России.
В Камбодже сообщают о продолжении боев на границе с Таиландом
Пресс-секретарь Минобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявил, что на границе с Таиландом продолжается перестрелка с использованием тяжелой артиллерии. Он добавил, что 24 июля тайские ВС использовали для ударов по территории королевства тяжелое вооружение и истребители F-16.
Патрушев подтвердил, что Россия не стремится к противостоянию с НАТО
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия не нацелена на конфронтацию с НАТО, но намерена отстаивать свои интересы и защищать безопасность всеми доступными средствами. Так он прокомментировал сценарий возможного конфликта НАТО и РФ, представленный агентством Bloomberg.