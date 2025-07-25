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Самарца оштрафовали за сброс строительного мусора в лесополосе на 10 тыс. рублей

Житель Самары получил штраф за незаконный сброс отходов в лесополосе Волжского района.

Житель Самары получил штраф за незаконный сброс отходов в лесополосе Волжского района. Инцидент произошёл около села Воскресенка, где мужчина выгрузил строительный мусор. Нарушение зафиксировали сотрудники полиции.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии пояснили, что составлен протокол по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание за загрязнение среды из-за вывоза отходов в неположенных местах.

Нарушитель объяснил, что действовал по совету местных жителей. Он купил участок в дачном массиве, расчистил его, но не утилизировал мусор правильно.

Минприроды рассмотрело дело и назначило штраф в 10 тысяч рублей.

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