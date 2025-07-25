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СМИ: экс-звезда омского «Авангарда» Владимир Ткачев подписал контракт с «Магниткой»

По версии журналиста Артура Хайруллина, переход игрока в «Металлург» — дело уже решенное.

Источник: Комсомольская правда

Экс-форвард «Авангарда» Владимир Ткачев перешел в магнитогорский «Металлург». Об этом пока как об инсайде сообщил на своем Телеграм-канале хоккейный обозреватель Артур Хайруллин.

«Металлург делает еще одну заявку на лучшую работу в межсезонье — Евгений Бирюков подписывает Владимира Ткачева, который не полетел в Канаду говорить с Ги Буше», — с долей иронии написал журналист.

Сам «Металлург» пока официально не объявил о подписании Ткачева. Однако «КП Омск» накануне уже писала, что именно магнитогорцы являются фаворитами среди других клубов КХЛ в борьбе за игрока.

Хайруллин очень часто выдает инсайды день в день, когда они сбываются, иногда за несколько часов до того.

Ранее также о расставании «Авангарда» с Владимиром высказался гендиректор клуба Герман Чистяков. О будущем расторжении контракта Ткачёва с омским клубом мы писали 18 июля.