Станция зарядки электроавто заработала на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

В Хабаровском крае примерно на середине трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре у развязки Лидога — Ванино начала работу новая станция зарядки электромобилей. Сервисный пункт для экологичного транспорта находится на парковке у кафе «Лидога», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По данным пресс-службы регионального правительства, эта станция зарядки электроавто стала уже 30-ым подобным пунктом в Хабаровском крае. Как отметил министр энергетики края Герман Тютюков, теперь агломерации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре доступны для владельцев автомобилей с питанием от аккумуляторов.