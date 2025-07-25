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Станция зарядки электроавто заработала на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

Сервисный пункт открылся у кафе «Лидога».

В Хабаровском крае примерно на середине трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре у развязки Лидога — Ванино начала работу новая станция зарядки электромобилей. Сервисный пункт для экологичного транспорта находится на парковке у кафе «Лидога», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным пресс-службы регионального правительства, эта станция зарядки электроавто стала уже 30-ым подобным пунктом в Хабаровском крае. Как отметил министр энергетики края Герман Тютюков, теперь агломерации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре доступны для владельцев автомобилей с питанием от аккумуляторов.

Из 30 действующих в Хабаровском крае зарядных станций для электромобилей девять установлены подразделениями «РусГидро», 21 комплекс принадлежит частными лицами. В минтрансе региона сообщили о планах в ближайшие три года увеличить число заправочных станций для «электричек» ещё на сто единиц.