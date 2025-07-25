Станция зарядки электроавто заработала на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

Из 30 действующих в Хабаровском крае зарядных станций для электромобилей девять установлены подразделениями «РусГидро», 21 комплекс принадлежит частными лицами. В минтрансе региона сообщили о планах в ближайшие три года увеличить число заправочных станций для «электричек» ещё на сто единиц.