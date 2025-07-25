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В МО рассказали о стратегическом значении освобождения Новоэкономического

Освобождение Новоэкономического создало хорошие условия для дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь украинской обороны на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение населенного пункта Новоэкономическое несет важное стратегическое значение для развития наступления ВС России на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями. Взяв над ними контроль, российские войска смогут перекрыть пути снабжения контингенту украинских военных.

Освобождение Новоэкономического создало хорошие условия для дальнейшего продвижения бойцов Вооруженных сил РФ вглубь обороны боевиков ВСУ на красноармейском направлении, добавили в МО РФ.

Ранее стало известно, что российские военные установили полный контроль над поселком Варачино в Сумской области.