Новые виды членистоногих назвали в честь русского генерала, клуба и ученого

«Работа посвящена неоткрытым коллемболам Индии и Непала. В этих районах особенно много видов, которые еще не описаны. Они были пойманы, и мы установили, что они абсолютно новые для науки, то есть их никто никогда не описывал, и соответственно, они не имеют названия. Решено было дать им названия в честь наших соотечественников: географа и востоковеда Андрея Снесарева, открывавшего для нас Индию на рубеже XIX и XX веков, орнитолога Зоомузея МГУ Ярослава Редькина, бескорыстно помогающего многим ученым в сборе материала по всей стране, команды альпинистов “7 вершин”, более 30 лет делающей горы по всему миру доступнее и помогающей в том числе научным экспедициям», — заявил ведущий научный сотрудник Института биологии и химии Московского педагогического государственного университета Михаил Потапов, чьи слова приводятся в сообщении.