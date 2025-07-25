День местных производителей пройдёт на ярмарке выходного дня в Хабаровске

В рамках акции свою продукцию представят порядка десяти местных предприятий и почти пятьдесят фермерских хозяйств. Участники предложат гостям широкий выбор товаров — от привычных меда, овощей, молочных и мясных изделий до снеков из фруктов и овощей, кофе, мороженого, а также изделий с региональной символикой.