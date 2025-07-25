День местных производителей пройдёт на ярмарке выходного дня в Хабаровске

На краевой ярмарке выходного дня, которая продолжается в Хабаровске с апреля, 27 июля пройдёт тематическое мероприятие — День производителей пищевой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
В рамках акции свою продукцию представят порядка десяти местных предприятий и почти пятьдесят фермерских хозяйств. Участники предложат гостям широкий выбор товаров — от привычных меда, овощей, молочных и мясных изделий до снеков из фруктов и овощей, кофе, мороженого, а также изделий с региональной символикой.
Как пояснили организаторы, подобные тематические дни позволяют разнообразить ассортимент, повысить популярность ярмарки и сделать её площадкой для продвижения местных производителей. По словам представителя сельхозфонда Константина Могильного, ожидается большое количество участников и широкий выбор продукции.
С начала сезона, который стартовал 27 апреля, ярмарка работает уже 26 дней. За это время было реализовано около 30 тонн продовольственных товаров.
Все продукты перед поступлением в продажу проходят обязательный ветеринарный контроль. Как подчеркивают в краевом правительстве, покупатели могут быть уверены в качестве и свежести продукции.