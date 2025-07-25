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Известный криминальный авторитет Вася Бандит госпитализирован в тяжелом состоянии

Известный криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит) госпитализирован в тяжелом состоянии из СИЗО «Матросская Тишина».

Известный криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит) госпитализирован в тяжелом состоянии из СИЗО «Матросская Тишина».

Как стало известно «МК», 61-летнему Кокунову стало плохо в четверг в первой половине дня. Он и до этого находился в больнице СИЗО по причине недомогания, однако теперь его состояние заметно ухудшилось. С подозрением на инсульт Вася Бандит был переведен в другую больницу.

Игорь Кокунов считался одной из наиболее значимых фигур в криминальном мире Подмосковья. Его подозревали в причастности к похищениям, вымогательствам и грабежам. В 2020 году Вася Бандит был задержан по подозрению в вымогательстве, но в 2022 году сбежал из-под домашнего ареста. Позднее его задержали на границе Албании и Черногории и экстрадировали в Россию. Кокунову также вменили «воровскую» статью УК — занятие высшего положения в преступной иерархии.