Известный криминальный авторитет Вася Бандит госпитализирован в тяжелом состоянии

Игорь Кокунов считался одной из наиболее значимых фигур в криминальном мире Подмосковья. Его подозревали в причастности к похищениям, вымогательствам и грабежам. В 2020 году Вася Бандит был задержан по подозрению в вымогательстве, но в 2022 году сбежал из-под домашнего ареста. Позднее его задержали на границе Албании и Черногории и экстрадировали в Россию. Кокунову также вменили «воровскую» статью УК — занятие высшего положения в преступной иерархии.