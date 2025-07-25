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Ограничения на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены в 14 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: SuperOmsk.ru

Ограничения не затронули Минскую, Витебскую и Могилевскую области.

Не рекомендуется посещать леса Барановичского, Дрогичинского и Ляховичского районов Брестской области, а также Брагинского, Лельчицкого и Хойникского районов Гомельской области. Ограничения действуют и в восьми районах Гродненской области: Вороновском, Гродненском, Лидском, Мостовском, Островецком, Ошмянском, Сморгонском и Щучинском.

Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.