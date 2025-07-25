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В Кирове ищут мужчину, который обокрал кафе, прыгая на одной ноге

Неизвестный, прыгая на одной ноге, разбил входную дверь кафе, поел и украл деньги из кассы.

Источник: Аргументы и факты

В Кирове неизвестный прискакал ночью в закрытое кафе на одной ноге, разбил входную дверь, похитил деньги и скрылся. Кадры видео с камер наблюдения публикует «360».

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июля. На кадрах видно, как мужчина прыгает на одной ноге в сторону кафе, а потом в заведении ест чизкейк и запивает напитком из бутылки. После этого он открыл кассу и взял из нее тысячу рублей.

Отмечается, что мужчина скрылся после случившегося, теперь его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов Кирова пенсионерка обокрала подростка, который спал в подъезде.