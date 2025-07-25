В Кирове ищут мужчину, который обокрал кафе, прыгая на одной ноге

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июля. На кадрах видно, как мужчина прыгает на одной ноге в сторону кафе, а потом в заведении ест чизкейк и запивает напитком из бутылки. После этого он открыл кассу и взял из нее тысячу рублей.