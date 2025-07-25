Nature: в осадках по всему миру растет уровень трифторуксусной кислоты

Ученые стали выявлять все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, пишет Nature.
«По всему миру это вещество обнаруживается в озерах и реках, бутилированной воде и пиве, зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека. И где бы исследователи не проводили измерения уровня TFA, они обнаруживают рост его концентрации», — сказано в материале.
Как пишет издание, TFA не разрушается естественным образом. Вещество накапливается в воде, почве и живых организмах. Поэтому следы трифторуксусной кислоты находят даже в крови людей. Отмечается, что текущие уровни TFA не могут оказать пагубного воздействия на живые организмы.
Ранее сообщалось, что ученые нашли новую группу крови. Она есть только у одного человека.