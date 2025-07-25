Более 20 поездов задерживаются на юге России из-за падения обломков БПЛА

Обломки БПЛА в 01:23 упали на территории ростовской станции Песчанокопская. Обошлось без пострадавших.
В Краснодарском крае аналогичное происшествие произошло в 03:00 на станции Тимашевская, где из-за повреждения остекление в вагоне пострадал пассажир поезда № 125 Москва — Новороссийск. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Нескольких пассажиров поезда пересадили на другие свободные места.
Движение поездов на станции Тимашевская восстановили в 03:50.
Напомним, сегодня над регионами России сбили 105 беспилотников ВСУ, в том числе 23 — над Ростовской областью, 8 — над Краснодарским краем.
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