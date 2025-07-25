В Челябинской области не хватает врачей, продавцов и парикмахеров

Но есть сферы, где даже самым дефицитным специалистам готовы платить лишь зарплаты ниже средних рыночных. Например, фармацевтам сулят по 57 тыс. рублей в месяц, продавцам-консультантам по 44 тыс. рублей, а дворникам — всего по 30 тыс. рублей.