В Челябинской области не хватает врачей, продавцов и парикмахеров

Самыми дефицитными специалистами в Челябинской области летом 2025 года оказались врачи. Об этом сообщают аналитики hh.ru По их данным, на каждую открытую вакансию приходится по 0,6 резюме от медиков при норме в 4 резюме.
В списке самых дефицитных специалистов также дворники, повара и кондитеры, токари и фрезеровщики, продавцы-консультанты и кассиры, маляры, фармацевты, слесари, парикмахеры и электромонтажники.
Некоторых востребованных работников пытаются привлечь высокой зарплатой. Например, фрезеровщикам обещают по 156 тыс. рублей в месяц, малярам — по 123 тыс. рублей, а парикмахерам — по 73 тыс. рублей.
Но есть сферы, где даже самым дефицитным специалистам готовы платить лишь зарплаты ниже средних рыночных. Например, фармацевтам сулят по 57 тыс. рублей в месяц, продавцам-консультантам по 44 тыс. рублей, а дворникам — всего по 30 тыс. рублей.