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В космос запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с 20 спутниками. Видео

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала в 08:54 по московскому времени с космодрома Восточный. На борту ракеты находятся гелиогеофизические аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4, а также 18 малых спутников различного назначения.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартует с космодрома Восточный (фото из архива).

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала в 08:54 по московскому времени с космодрома Восточный. На борту ракеты находятся гелиогеофизические аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4, а также 18 малых спутников различного назначения.

Основная задача спутников «Ионосфера-М» — проведение наблюдений за физическими явлениями в ионосфере Земли, возникающими под влиянием природных и антропогенных факторов. Трансляция запуска ракеты шла на телеканале «Мир».

На орбиты также отправлены 18 малых космических аппаратов, в том числе девять спутников разработки компании «Геоскан». Эти устройства займутся фотографированием поверхности Земли, мониторингом местоположения воздушных и морских судов, а также исследованием процессов в космосе. Запуск новых спутников позволит расширить возможности дистанционного зондирования и повысить качество наблюдений за состоянием окружающей среды и атмосферными явлениями.