В космос запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с 20 спутниками. Видео

На орбиты также отправлены 18 малых космических аппаратов, в том числе девять спутников разработки компании «Геоскан». Эти устройства займутся фотографированием поверхности Земли, мониторингом местоположения воздушных и морских судов, а также исследованием процессов в космосе. Запуск новых спутников позволит расширить возможности дистанционного зондирования и повысить качество наблюдений за состоянием окружающей среды и атмосферными явлениями.