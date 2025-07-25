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Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей

Более 100 тысяч человек перемещены в почти 300 временных мест размещения в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей из-за военной эскалации. Об этом пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на тайское Министерство внутренних дел.

Как уточняется в сообщении, около 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций Таиланда были перемещены в почти 300 временных мест размещения.

Ранее руководство четырех провинций Таиланда: Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани, объявили эвакуацию жителей в условиях военной эскалации. Позже представитель тайского Временного центра по обеспечению безопасности контр-адмирала Сурасана Конгсири сообщил о закрытии всех пограничных пунктов на границе с Камбоджей.

Напомним, утром в четверг, 24 июля, командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда объявило об ответном авиаударе на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе пограничного столкновения с Камбоджей, где заявили, что первыми удар нанесли тайские военные.