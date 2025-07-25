Снос нежилой постройки около психбольницы в Самаре обойдется вдвое дешевле

Здание на улице Нагорной, 78, сровняет с землей подрядчик из Кемеровской области. Информация появилась на сайте госзакупок.
Напомним, организацию искали с начала месяца. Начальная цена контракта составляла около 1,36 млн рублей. Снести за 2 месяца нужно 13-й корпус около психиатрической больницы площадью 403,5 кв. м.
На электронный аукцион заявились четыре компании. Победитель ООО «НОРГРУП» из Кузбасса предложил выполнить работы за 724,9 тыс. рублей. Это почти вдвое дешевле изначальной стоимости. Соглашение действует до конца нынешнего года.
«При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора», — сказано в техзадании.
Недавно сообщали, что в географическом центре Самары снесут двухэтажный дом 1949 года постройки.
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