В Красноярске устранили нарушения ремонта дороги на Щербакова

Прокуратура организовала проверку после появления сообщений в средствах массовой информации о ненадлежащем проведении ремонтных работ. Было установлено, что в октябре 2024 года между МКУ г. Красноярска «УДИБ» и ООО «С-Строй» был заключен контракт на ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».