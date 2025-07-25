Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске устранили нарушения ремонта дороги на Щербакова

После вмешательства прокуратуры в Красноярске был устранен ряд нарушений, допущенных при ремонте автомобильной дороги на улице Щербакова.

После вмешательства прокуратуры в Красноярске был устранен ряд нарушений, допущенных при ремонте автомобильной дороги на улице Щербакова.

Как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, подрядчик создавал неудобства и потенциальную опасность для горожан.

Прокуратура организовала проверку после появления сообщений в средствах массовой информации о ненадлежащем проведении ремонтных работ. Было установлено, что в октябре 2024 года между МКУ г. Красноярска «УДИБ» и ООО «С-Строй» был заключен контракт на ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонтные работы на улице Щербакова стартовали в апреле 2025 года и должны были завершиться к середине сентября того же года.

Однако, к концу мая выяснилось, что подрядчик не обеспечил должный уровень безопасности и комфорта для жителей: отсутствовали необходимые дорожные знаки, был разобран тротуар, а пешеходные переходы не были оборудованы настилами.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес ООО «С-Строй» с требованием немедленно устранить недостатки.

После вмешательства надзорного ведомства организация приняла оперативные меры по исправлению ситуации.

Как ранее писал «МК в Красноярске», на улице Свердловской в Красноярске завершили масштабный ремонт.