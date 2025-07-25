В Молдове скоро останутся одни пенсионеры: При ПАС люди бегут из страны, численность населения резко сокращается — мнение эксперта

Молдову накрывает волна демографического кризиса, что вызвано массовым оттоком молодёжи и естественным сокращением населения. Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, отметив, что за последнее десятилетие численность населения страны сократилась на 463 тысячи человек.
Только в 2024 году Молдову покинули 32 тысячи граждан, а естественная убыль населения составила ещё 10 тысяч. По словам эксперта, особенно тревожна ситуация среди молодёжи: если в 2015 году за границей находился каждый пятый житель страны, то сегодня — уже каждый третий.
Число детей в возрасте до 14 лет сократилось на 20%, а численность молодёжи — на 40%. Наиболее резкое падение наблюдается в возрастной группе 19−23 лет: за последние 10 лет количество студентов в вузах сократилось с 216 тысяч до 104 тысяч.
— Если тенденция сохранится, то в ближайшие годы каждый третий житель Молдовы будет пенсионного возраста, — подчеркнул Ионицэ.
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