В Молдове скоро останутся одни пенсионеры: При ПАС люди бегут из страны, численность населения резко сокращается — мнение эксперта

Только в 2024 году Молдову покинули 32 тысячи граждан, а естественная убыль населения составила ещё 10 тысяч. По словам эксперта, особенно тревожна ситуация среди молодёжи: если в 2015 году за границей находился каждый пятый житель страны, то сегодня — уже каждый третий.