Летевший в Сочи Boeing S7 сделал 6 кругов над аэропортом и вернулся обратно

Вылетевший в Сочи из Новосибирска Boeing S7 в течение некоторого времени кружил в небе рядом с аэропортом вылета, после чего экипажу самолета дали команду вернуться в воздушную гавань. Об этом рассказали ТАСС в аэропорту Толмачево.
По данным сервиса Flightradar, воздушное судно сделало около шести кругов в районе города Чулым в Новосибирской области. Борт вылетел из Толмачево в 07:35 по московскому времени.
СМИ писали о возможной аварийной ситуации. Позже представители воздушной гавани уточнили, что Boeing развернули по «технической причине».
На данный момент ограничения на прием самолетов, которые были введены в аэропорту Сочи, сняты.
Ранее Росавиация сообщала, что в восьми городах юга России ввели ограничения в аэропортах.