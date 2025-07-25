Летевший в Сочи Boeing S7 сделал 6 кругов над аэропортом и вернулся обратно

Вылетевший в Сочи из Новосибирска Boeing S7 в течение некоторого времени кружил в небе рядом с аэропортом вылета, после чего экипажу самолета дали команду вернуться в воздушную гавань. Об этом рассказали ТАСС в аэропорту Толмачево.