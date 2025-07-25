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Летевший в Сочи Boeing S7 сделал 6 кругов над аэропортом и вернулся обратно

Летевший из Новосибирска в Сочи самолет вернулся в аэропорт вылета по «технической причине».

Источник: Аргументы и факты

Вылетевший в Сочи из Новосибирска Boeing S7 в течение некоторого времени кружил в небе рядом с аэропортом вылета, после чего экипажу самолета дали команду вернуться в воздушную гавань. Об этом рассказали ТАСС в аэропорту Толмачево.

По данным сервиса Flightradar, воздушное судно сделало около шести кругов в районе города Чулым в Новосибирской области. Борт вылетел из Толмачево в 07:35 по московскому времени.

СМИ писали о возможной аварийной ситуации. Позже представители воздушной гавани уточнили, что Boeing развернули по «технической причине».

На данный момент ограничения на прием самолетов, которые были введены в аэропорту Сочи, сняты.

Ранее Росавиация сообщала, что в восьми городах юга России ввели ограничения в аэропортах.