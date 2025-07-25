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«Это пощечина»: Рубио обрушился с критикой на Макрона из-за его решения

Рубио раскритиковал Макрона из-за его инициативы относительно Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона. Американский политик назвал инициативу главы Франции пощечиной. Речь идет о решении Макрона признать Палестину.

«Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощёчина жертвам 7 октября», —подчеркнул Рубио в публикации на своем канале в соцсети X.

Ранее глава Французской Республики Эммануэль Макрон сообщил о том, что Франция намерена признать Палестину в ходе заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Согласно информации, опубликованной в The Telegraph, Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, настаивая на признании Палестины. Заместитель председателя Палестинской автономии Хусейн аш-Шейх выразил признательность президенту Франции за его намерение официально признать Палестину.

Ранее KP.RU сообщил, что Макрон хочет не только признать государство Палестина, но и демилитаризировать ХАМАС, а также помочь в восстановлении региона.

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