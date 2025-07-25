Дизайн схемы метро обновили к открытию участка Троицкой линии

К открытию третьего участка Троицкой линии — от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ» — в столице обновили схему метро. Часть решений внедрили впервые за всю историю Московского метрополитена. Так, для комфорта восприятия линий метро, быстроты поиска нужной станции и построения маршрута привычную схему объединили с географической картой.
«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию. В ближайшие годы в рамках программы развития московского транспорта до 2030-го, которую утвердил Сергей Собянин, откроем еще две линии метро», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.
У всех линий метрополитена теперь плавные повороты, что позволит визуально разгрузить схему, на которой располагается более 400 станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Пересадки с общим названием будут обозначаться одним кругом с градиентом пересекаемых линий. Его размер не зависит от количества возможных пересадок. Это позволит эффективно использовать пространство схемы.
«На новом участке Троицкой линии — от “ЗИЛа” до “Новаторской” — откроют четыре станции. Три из них будут пересадочными: так, на станции “Академическая” пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, а на станциях “Крымская” и “ЗИЛ” — на одноименные станции МЦК. Также в будущем на станции “ЗИЛ” планируется организовать пересадку на строящуюся Бирюлевскую линию метро», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
На схему нанесут популярные зеленые зоны — природный заказник «Воробьевы горы», ландшафтный заказник «Теплый Стан», парки «Сокольники», «Останкино», музей-заповедник «Коломенское», Тропаревский лесопарк и другие подобные места, расположенные рядом со станциями метро. Кроме того, появятся изображения железнодорожных вокзалов и туристических достопримечательностей — делового центра «Москва-Сити», Северного и Южного речных вокзалов.
Востребованные пассажирами пиктограммы сохранят. Среди них — обозначения станций с безбарьерной средой, перехватывающей парковкой, а также всех столичных аэропортов и автобусов до них.
До 2030 года планируется разместить на схеме обозначения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также новых станций на уже существующих ветках.
Благодаря такому подходу схема метро будет еще более понятной, а новые транспортные объекты полноценно в нее интегрированы. Это позволит пассажирам оптимально строить маршруты по Москве и области.
Обновленную схему уже размещают на станциях метро, а вскоре пассажиры смогут увидеть ее и в поездах. Пока участок Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ» закрыт желтым информационным стикером.