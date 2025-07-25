Дизайн схемы метро обновили к открытию участка Троицкой линии

«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию. В ближайшие годы в рамках программы развития московского транспорта до 2030-го, которую утвердил Сергей Собянин, откроем еще две линии метро», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.