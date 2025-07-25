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В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждено здание на ж/д станции

В частных домах под Ростовом выбило стекла взрывной волной.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 июля в Зернограде, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Мясниковском, Октябрьском сельском, Песчанокопском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах области дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку. Сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Взрывной волной были выбиты стекла в нескольких частных дома в селе Песчанокопское и в хуторе Светлый Каменского района. Также из-за атаки дронов повреждения получило здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.

По словам Юрия Слюсаря, никто из людей не пострадал.

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