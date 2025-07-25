На юге Москвы благоустроят почти 70 улиц

В рамках работ будет заменено более 970 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на проезжей части и больше 390 тыс. кв. м на тротуарах. Станут шире пешеходные дорожки, появятся удобные парковочные карманы и новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит стать ночью заметнее и самой «зебре», и пешеходу на ней.