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В Самаре «Поезд Победы» посетили около 3 тысяч человек

23 и 24 июля в Самару прибыл «Поезд Победы» — интерактивная выставка о событиях Великой Отечественной войны.

23 и 24 июля в Самару прибыл «Поезд Победы» — интерактивная выставка о событиях Великой Отечественной войны. Экспозицию в 10 вагонах осмотрели около 3 тысяч человек — школьники, юнармейцы, многодетные семьи и ветераны.

Выставка охватывает ключевые эпизоды 1941−1945 годов — от начала войны до Победы. Воссозданы сцены эвакуации, боя за Москву, жизни в окопах, блокады и концлагерей. Мультимедийное оборудование обеспечивает эффект полного погружения.

Глава Самары Иван Носков поблагодарил организаторов проекта за сохранение исторической памяти. Экспозиция создана при поддержке Минобрнауки РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы».

Ранее в МТЛ «Арена» прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли Самарской области.

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