Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощи святого покровителя моряков привезли в Петербург ко Дню ВМФ-2025

Святыню доставили в Кронштадт.

В преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадт привезли мощи святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила «Вечёрка».

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, святыню встретили на Якорной площади под перезвон колоколов. Отмечается, что церемонию возглавил заместитель главнокомандующего ВМФ контр-адмирал Владислав Павлов.

Мощи внесли в Ставропигиальный Никольский Морской собор, где Архимандрит Алексий провел молебен. После церковной службы военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ и представители командования смогли приложиться к святыне.

Ранее сообщалось, в каком месте проведут праздничный концерт на День ВМФ в Северной столице.