Мощи святого покровителя моряков привезли в Петербург ко Дню ВМФ-2025

В преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадт привезли мощи святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила «Вечёрка».
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, святыню встретили на Якорной площади под перезвон колоколов. Отмечается, что церемонию возглавил заместитель главнокомандующего ВМФ контр-адмирал Владислав Павлов.
Мощи внесли в Ставропигиальный Никольский Морской собор, где Архимандрит Алексий провел молебен. После церковной службы военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ и представители командования смогли приложиться к святыне.
Ранее сообщалось, в каком месте проведут праздничный концерт на День ВМФ в Северной столице.