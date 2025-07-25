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Участок Малой кольцевой дороги временно закроют для движения

С 15:00 25 июля до 06:00 28 июля в Шайхантахурском районе Ташкента на одной из улиц будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Источник: Курсив

Из-за строительных работ полностью перекроют односторонний участок Малой кольцевой дороги — от пересечения с улицей Бешкайрагач до пересечения с улицей Беруни.

Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты.