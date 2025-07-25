Крупнейшее вулканическое плато в океане оказалось на 10 млн лет старше

Плато образовалось благодаря мантийному плюму — горячему потоку вещества, поднимающемуся из глубинных слоев Земли. Обычно такие плюмы связаны с расколом древних суперконтинентов, таких как Пангея, объединявшая почти все современные материки. В случае с Кергеленом излияние базальтов произошло уже после разделения Индии и Антарктиды. Ученые до сих пор спорят о природе подобных плато: одни считают, что под ними находятся фрагменты континентальной коры, другие — что это утолщенная океаническая кора.