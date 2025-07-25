На юге Москвы благоустроят около 70 улиц

На юге столицы заменят более 970 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 390 тысяч «квадратов» на тротуарах. Кроме того, расширят пешеходные дорожки и обустроят удобные парковочные карманы, новые наземные переходы оснастят контрастным освещением, что сделает их и пешеходов заметнее для водителей в темное время суток.