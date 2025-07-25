На юге Москвы благоустроят около 70 улиц

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят около 70 улиц на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 69 в Южном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 18 улицах, среди них — Булатниковский проезд, Большой Староданиловский переулок, 2-й и 3-й Донские проезды», — отметил Петр Бирюков.
Основная задача программы благоустройства — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
На юге столицы заменят более 970 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 390 тысяч «квадратов» на тротуарах. Кроме того, расширят пешеходные дорожки и обустроят удобные парковочные карманы, новые наземные переходы оснастят контрастным освещением, что сделает их и пешеходов заметнее для водителей в темное время суток.
Коснется модернизация и уличного освещения — специалисты установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.
Все проекты благоустройства обязательно предусматривают озеленение. В ЮАО в этом году разобьют более 1,1 миллиона квадратных метров газонов.