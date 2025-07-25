Синоптик Тишковец: череда тропических ливней в Москве завершена

Череда тропических ливней в российской столице закончена. Об этом в своём Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
25 июля, погода в Москве будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Поэтому в столичном регионе будет наблюдаться переменная облачность, осадки маловероятны, ветер северных румбов не более 3−8 м в секунду.
Воздух в Москве в пятницу прогреется до +26 — +29 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от +25 до +30.
«Это, кстати говоря, на несколько градусов выше, чем положено на макушку лета», — отметил Тишковец.
При этом показания барометров будут расти, и к вечеру будут составлять 746 мм ртутного столба.
«Что касается погоды на выходные, то ее характер существенных изменений не претерпит», -резюмировал специалист.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявлял, что в начале августа Москву могут снова накрыть сильные дожди.