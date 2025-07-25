Шестилетний ребенок с Кубы попал в реанимацию после употребления средства для выпрямления волос

В минувший вечер, 24 июля, в квартире на улице Солидарности в Санкт-Петербурге произошло ЧП. Шестилетний ребёнок выпил средство для выпрямления волос и был экстренно доставлен в реанимацию с ожогом пищевода, сообщает телеграм-канал 78.ru.
По предварительной информации, малыш остался без присмотра взрослых и дотянулся до опасной жидкости.
Медики диагностировали у мальчика не только химический ожог, но и высокий риск развития токсической пневмонии. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое, врачи делают всё возможное для стабилизации.
Средства для выпрямления волос содержат агрессивные компоненты, такие как гидроксид натрия или тиогликолевая кислота, которые при проглатывании вызывают серьёзные повреждения внутренних органов. Специалисты призывают родителей быть предельно внимательными и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в подобных ситуациях.
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