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Ремонт моста через реку Ик в Башкирии завершат раньше срока

Все работы по календарному графику завершаются в 2026 году, но подрядчик готов ввести объект уже в 2025 году.

Источник: сайт правительства РБ

По информации пресс-службы правительства РБ, готовность моста через реку Ик на границе с Татарстаном составила 65%. Протяженность моста составляет 238,5 погонных метров.

На сегодняшний день подрядная организация выполнила устройство опор, монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, устройство выравнивающего слоя. Также здесь установили металлическое перильное ограждение, отсыпали земляное полотно на подходе к мосту со стороны Октябрьского.

Завершается устройство гидроизоляции на искусственном сооружении, омоноличивают откосы струенаправляющих дамб, отсыпают щебеночно-песчаной смесью нижний слой основания на подходе к мосту со стороны Октябрьского, заканчивают обустройство земляного полотна на подходе со стороны поселка Уруссу.

В начале августа дорожники планируют уложить нижние слои асфальтобетона на мосту и подходах к нему. Реконструкция идет с опережением графика.

Напомнил, мост через реку Ик находился в аварийном состоянии, и проезд по нему представлял опасность. Поэтому в 2024 году приступили к реконструкции сооружения. Реконструкция моста обеспечит безопасность и комфорт проезда. Пешеходы смогут безопасно переходить через реку Ик по специальным тротуарам, которые обустроят с двух сторон моста.