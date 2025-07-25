Ремонт моста через реку Ик в Башкирии завершат раньше срока

Напомнил, мост через реку Ик находился в аварийном состоянии, и проезд по нему представлял опасность. Поэтому в 2024 году приступили к реконструкции сооружения. Реконструкция моста обеспечит безопасность и комфорт проезда. Пешеходы смогут безопасно переходить через реку Ик по специальным тротуарам, которые обустроят с двух сторон моста.