Ремонт моста через реку Ик в Башкирии завершат раньше срока

По информации пресс-службы правительства РБ, готовность моста через реку Ик на границе с Татарстаном составила 65%. Протяженность моста составляет 238,5 погонных метров.
На сегодняшний день подрядная организация выполнила устройство опор, монтаж и омоноличивание балок пролетного строения, устройство выравнивающего слоя. Также здесь установили металлическое перильное ограждение, отсыпали земляное полотно на подходе к мосту со стороны Октябрьского.
Завершается устройство гидроизоляции на искусственном сооружении, омоноличивают откосы струенаправляющих дамб, отсыпают щебеночно-песчаной смесью нижний слой основания на подходе к мосту со стороны Октябрьского, заканчивают обустройство земляного полотна на подходе со стороны поселка Уруссу.
В начале августа дорожники планируют уложить нижние слои асфальтобетона на мосту и подходах к нему. Реконструкция идет с опережением графика.
Напомнил, мост через реку Ик находился в аварийном состоянии, и проезд по нему представлял опасность. Поэтому в 2024 году приступили к реконструкции сооружения. Реконструкция моста обеспечит безопасность и комфорт проезда. Пешеходы смогут безопасно переходить через реку Ик по специальным тротуарам, которые обустроят с двух сторон моста.