Генпрокуратура: Таиланд депортирует заочно арестованного в РФ Игоря Выговского

По решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, власти Королевства Таиланд приняли решение о высылке гражданина России Игоря Выговского. Его обвиняют в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации) и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах (части 3, 4 и 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Информация об этом есть на официальном сайте Генпрокуратуры.
Сообщается, что Выговский в период с 2021 по 2022 год был организатором преступного сообщества, деятельность которого была направлена на незаконный сбыт наркотических средств. Против Выговского было возбуждено уголовное дело, во время следствия ему удалось скрыться, предположительно преступник уехал в Азию.
В мае 2025 года стало известно о задержании Выговского. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства Таиланда. В данный момент он находится в изоляторе Бангкока.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянина депортировали из Турции. Мужчина был объявлен в международный розыск за хищение 600 млн рублей.