Генпрокуратура: Таиланд депортирует заочно арестованного в РФ Игоря Выговского

Сообщается, что Выговский в период с 2021 по 2022 год был организатором преступного сообщества, деятельность которого была направлена на незаконный сбыт наркотических средств. Против Выговского было возбуждено уголовное дело, во время следствия ему удалось скрыться, предположительно преступник уехал в Азию.