MWM: Российские подлодки «Ясень-М» — серьезная угроза для лучших кораблей НАТО

Так издание отреагировало на выступление президента России Владимира Путина на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский». Тогда глава государства отметил, что власти обязательно и в полном объеме реализуют намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота и обеспечат безопасность России и национальные интересы во всех районах Мирового океана.