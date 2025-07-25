MWM: Российские подлодки «Ясень-М» — серьезная угроза для лучших кораблей НАТО

Технические характеристики российской подводной лодки «Ясень-М» делают ее серьезной угрозой для лучших кораблей Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье на сайте Military Watch Magazine.
«В сочетании с бесшумностью “Ясеня-М” и его способностью оставаться в море месяцами, “Циркон” дает кораблям возможность представлять весьма серьезную угрозу даже хорошо защищенным вражеским кораблям, таким как авианосцы, действующие в составе ударных групп», — отмечают авторы материала.
Причем, делать это российские лодки могут практически в любой точке открытого океана и практически без предупреждения.
Так издание отреагировало на выступление президента России Владимира Путина на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский». Тогда глава государства отметил, что власти обязательно и в полном объеме реализуют намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота и обеспечат безопасность России и национальные интересы во всех районах Мирового океана.
Кроме того, Путин добавил, что до 2030 года планируется построить на заводе «Севмаш» шесть новых атомных субмарин.