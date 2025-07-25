Центровой Евгений Минченко присоединился к БК «Самара»

30-летний баскетболист из Луганска вернулся к волжанам. За них выступал с августа 2015-го по январь 2018 года.
До этого центровой Евгений Минченко играл за «Киев» (2011−2012), латвийские клубы «Лиепая» (2012−2013) и «Сальдус» (лето 2013-го — зима 2014-го), а также БК «Одесса» (2014−2015).
После пополнил состав «Самары» и провел за нее 86 матчей. Продолжил карьеру в командах «Рязань» (январь-апрель 2018 года), «Купол-Родники» (2018−2020), «Автодор» (2020−2023) и МБА (2023−2025).
В 2020-м входил в Символическую пятерку Суперлиги и получил приз «Самый зрелищный игрок». В прошлом году завоевал бронзу Кубка. В минувшем сезоне Единой лиги в 44 встречах в среднем собирал 5,8 очка с 4,8 подбором.
«Рад вернуться в прекрасный город Самара и выступать за клуб с такими преданными болельщиками. Он для меня действительно родной. А с этой командой мы через многое прошли», — заявил Минченко.
Отдельно о подписании центрового высказался спортдиректор волжан Андрей Федоров:
«Надеемся на опыт, профессионализм и огромный энергетический потенциал Евгения, который может быть лидером команды на площадке и в раздевалке. Ожидаем, что возвращение Минченко в Самару положительно скажется на посещаемости матчей, добавит им ярчайших хайлайтов».
А на днях клуб из 63-го региона получил судебный иск от экипировщика из-за долга.
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