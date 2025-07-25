Названа разлитая в воздухе угроза развития деменции

Загрязнение воздуха повышает риск развития деменции, утверждают ученые из Кембриджа. Самое масштабное в своем роде исследование выявило опасность выбросов автотранспорта и использования дровяных печей.
Согласно результатам крупного исследования, воздействие определенных видов загрязнения воздуха связано с повышенным риском развития деменции, пишет The Guardian. По оценкам, этим заболеванием страдают около 57 миллионов человек во всем мире, и ожидается, что к 2050 году их число увеличится по меньшей мере до 150 миллионов случаев.
Отчет, подготовленный исследователями из отдела эпидемиологии Совета по медицинским исследованиям Кембриджского университета, включал систематический обзор 51 исследования. В отчете были использованы данные более чем 29 миллионов участников, которые подвергались воздействию загрязнителей воздуха в течение как минимум года.
Хотя загрязнение воздуха уже было определено как фактор риска развития деменции, это исследование, которое на сегодняшний день является наиболее полным в своем роде, выявило положительную и статистически значимую связь между тремя типами загрязнителей воздуха и деменцией.
Загрязнителями названы: твердые частицы PM2,5 (или ТЧ2,5), которые образуются в результате выбросов транспортных средств, электростанций и дровяных печей и каминов; диоксид азота, который образуется при сжигании ископаемого топлива; и сажа, которая образуется из таких источников, как выхлопные газы транспортных средств и сжигание древесины.
При вдыхании эти загрязняющие вещества могут проникать глубоко в легкие и вызывать различные респираторные заболевания и повышенный риск некоторых проблем с сердцем, отмечает The Guardian.
В частности, исследование показало, что на каждые 10 микрограммов ТЧ2,5 на кубический метр относительный риск развития деменции у человека увеличивается на 17%. Если использовать аналогичные показатели для сажи, то риск возрастает на 13%.
Уровни содержания сажи и PM2,5 приблизились к этим уровням или превысили их в 2023 году в придорожных зонах в центре Лондона, Бирмингеме и Глазго, констатирует The Guardian. Наиболее распространенной причиной деменции является болезнь Альцгеймера, и в Великобритании этим заболеванием страдают около 982 000 человек. Симптомы включают потерю памяти, трудности с концентрацией внимания и перепады настроения.
Доктор Ханин Хрейс, старший автор исследования, отмечает, что работа предоставила «дополнительные доказательства, подтверждающие наблюдение о том, что длительное воздействие загрязненного наружного воздуха является фактором риска развития деменции у ранее здоровых взрослых».
Она добавила: «Борьба с загрязнением воздуха может принести долгосрочные выгоды для здоровья, социальной сферы, климата и экономики. Это может снизить огромную нагрузку на пациентов, семьи и лиц, осуществляющих уход, одновременно ослабляя нагрузку на перегруженные системы здравоохранения».
Загрязнение воздуха может привести к деменции, вызывая воспаление в головном мозге и окислительный стресс, который представляет собой химический процесс в организме, который может привести к повреждению клеток, белков и ДНК, пишет The Guardian.
Исследователи признали, что отчет имеет ограничения, поскольку в большинстве проанализированных исследований участвовали белые люди, проживающие в странах с высоким уровнем дохода. Они заявили, что в будущих исследованиях по проблеме загрязнения воздуха должно участвовать больше представителей маргинализированных слоев общества.
Доктор Изольда Рэдфорд, старший менеджер по политике в области исследований болезни Альцгеймера в Великобритании, комментирует: «Этот тщательный анализ подтверждает все больше доказательств того, что воздействие загрязненного воздуха — от выхлопных газов автомобилей до дровяных печей — увеличивает риск развития деменции. Загрязнение воздуха является одним из основных модифицируемых факторов риска развития деменции, но это не то, с чем люди могут справиться в одиночку. Именно здесь жизненно важна руководящая роль правительства. Хотя в 10-летнем плане здравоохранения признается вред, наносимый загрязнением воздуха, для борьбы с этой невидимой угрозой необходимо сделать гораздо больше».