Названа разлитая в воздухе угроза развития деменции

Доктор Изольда Рэдфорд, старший менеджер по политике в области исследований болезни Альцгеймера в Великобритании, комментирует: «Этот тщательный анализ подтверждает все больше доказательств того, что воздействие загрязненного воздуха — от выхлопных газов автомобилей до дровяных печей — увеличивает риск развития деменции. Загрязнение воздуха является одним из основных модифицируемых факторов риска развития деменции, но это не то, с чем люди могут справиться в одиночку. Именно здесь жизненно важна руководящая роль правительства. Хотя в 10-летнем плане здравоохранения признается вред, наносимый загрязнением воздуха, для борьбы с этой невидимой угрозой необходимо сделать гораздо больше».