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В России захотели ужесточить контроль за заправками: вот что изменится

«Известия»: Госдума предложила ужесточить контроль за мобильными АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Российской Федерации планируется усилить надзор за мобильными и контейнерными автозаправочными комплексами (АЗС). Об этом со ссылкой на зампреда думского комитета по энергетике Юрия Станкевича сообщает газета «Известия».

В адрес Государственной думы поступило обращение от региональных властей с просьбой провести проверку работы некоторых автозаправочных станций. Эти станции не соответствуют требованиям безопасности, так как находятся слишком близко к дорогам и зданиям, а также нарушают правила торговли. В связи с этим участники рынка предлагают полностью запретить их работу.

Парламентарии рассмотрели вопрос о запрете мобильных АЗС. Пока было решено ужесточить контроль за их работой. Если ситуация не улучшится и проблемы не решатся, то Дума может рассмотреть инициативу о запрете таких заправок, подчеркнул российский политик в интервью журналистам издания.

Ранее KP.RU сообщил, что в конце июня наметился рост стоимости бензина. Россиянам рассказали, топлива каких марок больше всего коснулись изменения.