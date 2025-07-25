В России захотели ужесточить контроль за заправками: вот что изменится

В адрес Государственной думы поступило обращение от региональных властей с просьбой провести проверку работы некоторых автозаправочных станций. Эти станции не соответствуют требованиям безопасности, так как находятся слишком близко к дорогам и зданиям, а также нарушают правила торговли. В связи с этим участники рынка предлагают полностью запретить их работу.