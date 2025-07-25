В ГД предложили ввести выплату для родителей школьников перед 1 сентября

«Один из родителей детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей имеют право на получение раз в году денежной выплаты», — сказано в соответствующем документе.