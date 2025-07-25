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В ГД предложили ввести выплату для родителей школьников перед 1 сентября

Выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по России.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября, пишет ТАСС.

«Один из родителей детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей имеют право на получение раз в году денежной выплаты», — сказано в соответствующем документе.

Выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по России. Как отмечает агентство, сейчас он составляет 17773 рубля. Авторы инициативы предлагают предоставлять выплату на каждого ребенка в семье. Проект направлен на оказание помощи родителям в процессе сбора детей в школу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести надбавки к пенсии для россиян от 70 лет.