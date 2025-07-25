«Теперь никаких проблем». Начинавший в Беларуси Юрий Антонов опроверг слух о блокировке его банковских счетов

Начинавший в Беларуси певец и композитор, народный артист России Юрий Антонов опроверг слух о блокировке своих банковских счетов. Ситуацию он прояснил в беседе с «МК».
Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета Антонова. Поскольку певец является с 1997 года индивидуальным предпринимателем, а им не была подана декларация в ФНС, и была осуществлена данная мера.
Однако сам народный артист замечает:
«Уверяю, что у меня все в порядке, счета не заблокированы. И вообще, какие счета?! У меня есть только один единственный счет в одном из банков».
По словам Юрия Михайловича, небольшая задержка возникла из-за проблем с приложением банка, которое ему уже установили на смартфон, а вот долгов по налогам у него нет.
«Теперь никаких проблем», — добавил маэстро, заметив, что слухи о проблемах с блокировкой счетов — «брехня чистой воды» и домыслы недругов.
Напомним, в июле 2025-го начинавший в Беларуси Юрий Антонов получил собственную звезду на Площади лауреатов «Славянского базара в Витебске», а также спецнаграду от Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что главное сейчас быть такими, «как и наш Юра» — Юрий Антонов.
Кстати, в Беларуси Юрий Антонов рассказал, что скоро запишет новую песню «Доченька».