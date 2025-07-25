Замминистра труда Омской области Олеся Кайль сохранила свой пост еще на год

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о продлении контракта с заместителем министра труда и социального развития региона Олесей Кайль. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Олеся Кайль продолжит исполнять обязанности замминистра еще один год. Она заняла эту должность в июле 2024 года, сменив пост руководителя департамента занятости населения, который возглавляла ранее в том же министерстве.
Напомним, что в структуре министерства труда и социального развития Омской области под руководством министра Ирины Варнавской работают четыре заместителя. Помимо Олеси Кайль, это первый заместитель Александр Рыскалкин, а также Наталья Шитова и Олег Проскурин.
Ранее мы писали, что в Омской области состоится суд по резонансному делу бывшего начальника Кайль Куприянова.