Врач рассказал, как перестать реагировать на магнитные бури

Терапевт порекомендовала следующее: «И надо сказать, что каждый человек может уменьшить свою метеозависимость, если будет тренировать сосуды. Это нагрузки физические, например, бег, ходьба, плавание, танцы, велосипед. Вот любые аэробные нагрузки, они очень хорошо разрабатывают мышцы и сосуды. И сосуды получают возможность быстрее реагировать на изменения внешней среды. Сюда можно отнести и закаливающие контрастные процедуры, которые полезны и для сосудов, и для иммунитета, и вообще в целом для здоровья очень хороши. Можно начать с контрастных ванночек для кисти и рук. То есть менять температуру воды, держа руки под струей воды от очень горячей до очень холодной по несколько секунд, так чтобы руки терпели. Этого уже достаточно, чтобы включить сосуды на интенсивную работу. Они будут подстраиваться под изменение воды и таким образом тренироваться. Сосуды, так же как и мышцы, отлично тренируются регулярными упражнениями. Ну так же это могут быть и контрастные ванночки для ног, И контрастный душ, безусловно, и купание в проруби зимой, но это уже по возможности, начиная с малого, постепенно приучая свой организм к резким контрастам температуры. Таким образом организм меньше будет реагировать на резкие контрасты в любых показателях внешней среды».