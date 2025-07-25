Врач рассказал, как перестать реагировать на магнитные бури

Надежда Чернышова, врач-валеолог, терапевт, нутрициолог, в эксклюзивном интервью интернет-редакции «МК» рассказала, что нужно делать, чтобы перестать реагировать на магнитные бури.
Специалист отметила: «Здоровый человек, особенно физически тренированный, находящийся в хорошей физической форме, практически не замечает никаких геомагнитных колебаний. Наш организм устроен так, что он умеет подстраиваться под изменившиеся внешние условия, будь то температура, влажность, атмосферное давление или геомагнитный фон. И чем здоровее человек, тем легче он переносит неблагоприятные дни».
По информации Натальи Чернышовой, «чувствуют себя не очень хорошо в дни геомагнитных колебаний люди с хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми или другими тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие недавно достаточно серьезные заболевания. К ним можно отнести вирусную инфекцию, травма или операции. То есть тогда, когда организм еще выздоравливает и до конца не восстановился. Реагируют люди, которые переутомляются, Сюда относится как физическое переутомление, так и стрессы психологические, какие-то сложные ситуации. Вот в этих случаях люди становятся уязвимы и реагируют на изменения внешней среды, в том числе на геомагнитные колебания».
Терапевт порекомендовала следующее: «И надо сказать, что каждый человек может уменьшить свою метеозависимость, если будет тренировать сосуды. Это нагрузки физические, например, бег, ходьба, плавание, танцы, велосипед. Вот любые аэробные нагрузки, они очень хорошо разрабатывают мышцы и сосуды. И сосуды получают возможность быстрее реагировать на изменения внешней среды. Сюда можно отнести и закаливающие контрастные процедуры, которые полезны и для сосудов, и для иммунитета, и вообще в целом для здоровья очень хороши. Можно начать с контрастных ванночек для кисти и рук. То есть менять температуру воды, держа руки под струей воды от очень горячей до очень холодной по несколько секунд, так чтобы руки терпели. Этого уже достаточно, чтобы включить сосуды на интенсивную работу. Они будут подстраиваться под изменение воды и таким образом тренироваться. Сосуды, так же как и мышцы, отлично тренируются регулярными упражнениями. Ну так же это могут быть и контрастные ванночки для ног, И контрастный душ, безусловно, и купание в проруби зимой, но это уже по возможности, начиная с малого, постепенно приучая свой организм к резким контрастам температуры. Таким образом организм меньше будет реагировать на резкие контрасты в любых показателях внешней среды».