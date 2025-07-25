Известная рэперша арестована по обвинению в торговле запрещенными веществами

Родившаяся и выросшая в Мемфисе, штат Теннесси, Глорилла впервые вышла на рэп-сцену в 2022 году со своим синглом FNF (Let’s Go), номинированным на премию «Грэмми», и быстро зарекомендовала себя как одна из самых быстрорастущих женщин-рэпперов в США. Ее дебютный альбом Glorious был выпущен в 2024 году и принес еще две номинации на премию «Грэмми» за главный сингл Yeah Glo!