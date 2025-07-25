«ВХ»: глобальный сбой в работе Starlink отбросил ВСУ на десятилетие назад

Глобальный сбой в работе Starlink отбросил ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости и показал зависимость украинской армии от частной инфраструктуры. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
По его данным, украинские войска в течение нескольких часов оказались частично ослеплены и оглушены: БПЛА не летали, артиллерия не получала целеуказания, а все, кто мог переходили на радиосвязь.
«На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — пишет автор Telegram-канала.
Он отмечает, что у ВСУ почти все «завязано на стабильный канал широкополосной спутниковой связи». Благодаря Starlink украинские боевики могут управлять беспилотниками, передавать разведданные, а также синхронизировать огонь.
Сбой в работе спутникового интернета Starlink произошел по всему миру и длился 2,5 часа. Причиной проблем с интернетом оказался «сбой ключевых внутренних программных служб».