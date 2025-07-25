Полная программа Дня ВМФ-2025 в Петербурге: когда парад, салют и концерт?

Петербуржцы отпразднуют День Военно-морского флота 27 июля не в центре города, как привыкли за последние годы, а в Кронштадте. Главного морского парада в акватории Невы в этом году не будет — все официальные мероприятия решено перенести в портовый город на острове Котлин. Несмотря на это, праздничная программа обещает быть насыщенной: от торжественных церемоний до концертов с участием популярных артистов.