Полная программа Дня ВМФ-2025 в Петербурге: когда парад, салют и концерт?

Петербуржцы отпразднуют День Военно-морского флота 27 июля не в центре города, как привыкли за последние годы, а в Кронштадте. Главного морского парада в акватории Невы в этом году не будет — все официальные мероприятия решено перенести в портовый город на острове Котлин. Несмотря на это, праздничная программа обещает быть насыщенной: от торжественных церемоний до концертов с участием популярных артистов.
Флаги, литургия и выставка наград.
Утро Дня ВМФ начнётся на пирсе «Восточная Усть-Рогатка» — в 9:00 там состоится торжественный подъём флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы. А уже в 10 часов в Морском соборе в Кронштадте начнётся праздничная литургия.
После службы — церемония награждения: участникам СВО вручат памятные знаки «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга». В течение дня на территории собора будет работать выставка орденов и медалей, вручённых Кронштадту — она откроется сразу после литургии и завершит работу в 18:00.
Кто из артистов выступит на День ВМФ?
Семейный праздник в парке «Патриот» начнётся в 11:30. Здесь же в 16:30 пройдёт военно-исторический фестиваль «Штурм Кёнигсберга», а уже в 17:30 — концерт группы «Северная Пальмира». Любители ретро-попа могут рассчитывать на знакомые хиты — в 14:00 на Якорной площади начнётся праздничный концерт с участием ансамбля Черноморского флота, певицы Азизы и группы «На-На».
Завершит день масштабный показ рок-оперы «Юнона и Авось», постановка начнётся в 19:30 там же, на Якорной площади. Ни салюта, ни фейерверков в этом году не будет — власти Кронштадта это официально подтвердили.
Почему без парада на День ВМФ?
В 2025 году организаторы отказались от традиционного военно-морского парада в центре Петербурга. Обычно главные торжества проходили на Дворцовой площади, а корабли шли по Неве от Благовещенского до Троицкого моста. Однако в этом году решено было сосредоточить все основные мероприятия в Кронштадте — официально это объясняется соображениями безопасности.
При этом корабли ВМФ всё же могут появиться в Петербурге — аналогичная ситуация была в 2024 году, когда о параде заранее не сообщалось, но некоторые суда всё-таки пришли в город. О репетициях в этом году также не объявлялось.
Чем ещё заняться в День ВМФ.
Несмотря на перенос мероприятий, в Санкт-Петербурге всё же найдётся, чем заняться. Так, в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 июля выступит Александр Розенбаум с программой морских песен. А в Театре музыкальной комедии покажут оперетту «Раскинулось море широко» — постановку по мотивам героической пьесы времён блокады Ленинграда.
Кроме того, петербуржцы могут заглянуть в музеи: в Военно-историческом музее артиллерии до ноября открыта выставка «Стражи океана», а в Российской национальной библиотеке показывают редкие гравюры, посвящённые обороне Кронштадта и Котлина.
Любителям флота также доступны знаменитые корабли-музеи — крейсер «Аврора», подводная лодка С-189 и ледокол «Красин». Правда, 27 июля попасть туда не получится, зато билеты на другие даты доступны.