Самолет S7 выпустил экстренное предупреждение

Срочная новость.
Самолет рейса Новосибирск — Сочи доложил о разгерметизации. Об этом сообщила авиаслужба корреспонденту ТАСС. Ранее появилось сообщение о возможной разгерметизации салона.
Самолет рейса Новосибирск — Сочи доложил о разгерметизации. Об этом сообщила авиаслужба корреспонденту ТАСС. Ранее появилось сообщение о возможной разгерметизации салона.
Срочная новость.
Самолет рейса Новосибирск — Сочи доложил о разгерметизации. Об этом сообщила авиаслужба корреспонденту ТАСС. Ранее появилось сообщение о возможной разгерметизации салона.