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Самолет S7 выпустил экстренное предупреждение

Самолет рейса Новосибирск — Сочи доложил о разгерметизации. Об этом сообщила авиаслужба корреспонденту ТАСС. Ранее появилось сообщение о возможной разгерметизации салона.

Срочная новость.

Самолет рейса Новосибирск — Сочи доложил о разгерметизации. Об этом сообщила авиаслужба корреспонденту ТАСС. Ранее появилось сообщение о возможной разгерметизации салона.