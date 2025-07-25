Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».
— Ракета с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с Восточного! — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Там также отметили, что ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и начал выводить космические аппараты на заданные орбиты.
До этого стало известно, что российский космонавт Олег Платонов полетит к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-11 на корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.
В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что нейросеть GigaChat, которую разработали специалисты из Сбера, отправят к Международной космической станции на отдельном устройстве. По словам гендиректора госкорпорации, ИИ будет работать на станции как «система поддержки принятия решений космонавта».