Красавчик-шизофреник из «Обитаемого острова» матом послал журналистов после вопроса о работе

Ранее в Сети появилось видео с красавчиком из «Обитаемого острова», чью жизнь сломала шизофрения. Актёр Степанов впал в тяжёлую депрессию из-за отсутствия предложений о работе. В настоящее время он находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере и получил первую группу инвалидности. Его единственными источниками дохода являются пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей и пенсия его матери.