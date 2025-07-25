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Отбой воздушной опасности объявили в Ростовской области утром 25 июля

Угрозу БПЛА сняли по всей территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 июля в Ростовской области сняли угрозу воздушной опасности. Оповещение поступило от РСЧС.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.

К слову, предупреждение о БПЛА действовало с 22:43 ночи 24 июля.

Напомним, прошедшей ночью в донском регионе ликвидировали 23 беспилотника. Атаку отразили в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.

В частности, из-за обломков БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка. Также были выбиты стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на ж/д станции в Песчанокопском. По данным властей региона, пострадавших нет.

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