Отбой воздушной опасности объявили в Ростовской области утром 25 июля

Утром 25 июля в Ростовской области сняли угрозу воздушной опасности. Оповещение поступило от РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
К слову, предупреждение о БПЛА действовало с 22:43 ночи 24 июля.
Напомним, прошедшей ночью в донском регионе ликвидировали 23 беспилотника. Атаку отразили в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.
В частности, из-за обломков БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка. Также были выбиты стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на ж/д станции в Песчанокопском. По данным властей региона, пострадавших нет.
Подпишись на нас в Telegram.